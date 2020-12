SSP600 | Manfredi rinnova con Altogo Racing

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Giornata di annunci quella di oggi in Supersport per la stagione 2021. Dopo la firma di Hendra Pratama con Ten Kate , arriva il rinnovo dello spezzino Kevincon il teamYamaha . ...

Dopo la firma di Hendra Pratama con Ten Kate, arriva il rinnovo dello spezzino Kevin Manfredi con il team Altogo Racing Yamaha. Della serie: squadra che vince non si cambia. Obiettivo per il 2021 ...Il giovane pilota romano affiancherà l'esperto Raffaele de Rosa. Una nuova avventura per Taccini, dopo aver disputato la stagione 2020 nel CEV Moto3 ...