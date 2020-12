Recuperati 3 diciottenni bloccati in quota tra il Lussari e la Val Saisera

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Si è concluso alle 22, con il recupero dei tre escursionisti che avevano richiesto aiuto poco prima delle 18, l’intervento di soccorso della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e speleologico . Tutti, maschi, residenti a Cormons e Corno di Rosazzo, si sono resi conto troppo tardi di aver imboccato la strada sbagliata. Rientrando dal Monteavrebbero dovuto scendere per il Sentiero del Pellegrino e sono stati colti dal buio, senza torce frontali se non le luci del cellulare finché sono durate. Fortunatamente uno dei cellulari dei giovani conservava ancora un po’ di carica per chiamare il NUE112 e soprattutto per ricevere l’SMS locator che ha consentito di individuare il punto esatto in cui si trovavano. Nonostante si trovassero sulla pista forestale che dalscende verso la Val ...