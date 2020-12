Maze Runner - Il labirinto: Dylan O'Brien stava rischiando il ruolo a causa dei suoi capelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dylan O'Brien ha rischiato di perdere il ruolo del protagonista di Maze Runner - Il labirinto a causa della sua acconciatura "troppo televisiva". Secondo quanto dichiarato da Dylan O'Brien la sua acconciatura gli è quasi costata il ruolo di Thomas in Maze Runner - Il labirinto, l'attore ha detto che secondo il regista Wes Ball il suo taglio era troppo "MTV" per il suo film. Ball ha riconsiderato la sua scelta quando gli è stata inviata una foto di O'Brien con un taglio più "normale". A proposito di questo aneddoto O'Brien ha dichiarato: "Il modo in cui il regista mi ha rivelato ciò che era successo veramente è stato molto divertente. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)O'ha rischiato di perdere ildel protagonista di- Ildella sua acconciatura "troppo televisiva". Secondo quanto dichiarato daO'la sua acconciatura gli è quasi costata ildi Thomas in- Il, l'attore ha detto che secondo il regista Wes Ball il suo taglio era troppo "MTV" per il suo film. Ball ha riconsiderato la sua scelta quando gli è stata inviata una foto di O'con un taglio più "normale". A proposito di questo aneddoto O'ha dichiarato: "Il modo in cui il regista mi ha rivelato ciò che era successo veramente è stato molto divertente. ...

RaiQuattro : Benvenuti nella Radura. Tutto sommato un posto accogliente, se non fosse per quel misterioso labirinto da cui prove… - team_world : La trilogia di #MazeRunner (e #DylanOBrien) da questa sera in TV ?? - auraxbright : no ma come mi sono persa maze runner???? - emixxxstyles : RT @fOoLfOrYoUxZ: vabbè io comunque questo maze runner dylan lo promuovo patrimonio dell'UNESCO. - huffleur : mi sono dimenticata di the maze runner come ho potuto -