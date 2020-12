L'Ema da il via libera al vaccino Pfizer/BioNtech (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'annuncio, tanto atteso, arriva direttamente dalla direttrice della comunicazione dell'Agenzia Europea per i medicinali. Ora può partire la campagna di vaccinazione di massa Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'annuncio, tanto atteso, arriva direttamente dalla direttrice della comunicazione dell'Agenzia Europea per i medicinali. Ora può partire la campagna di vaccinazione di massa

