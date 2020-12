Le mosse di Conte per ridurre le tensioni sul Recovery plan (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Italia viva apprezza il metodo adottato dal premier Conte sul 'Recovery plan'. Un giro di incontri con la maggioranza sul piano, iniziato oggi con il Movimento 5 stelle e con il Pd e che proseguirà domani con Leu e Iv. Sei missioni, diciotto componenti, il 60 per cento delle risorse sarà dedicato alla transizione verde e digitale, il 40 per cento a scuola, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione territoriale e salute. C'è anche la riforma della giustizia. Insomma si comincia a stringere, con i ministri che chiedono insistentemente risorse per le proprie competenze. "Non si chiude oggi", la premessa il presidente del Consiglio che ha chiesto però un'accelerazione, ovvero portare la bozza in Cdm tra il 26 dicembre e fine anno. "Oggi il presidente del Consiglio ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto", ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Italia viva apprezza il metodo adottato dal premiersul ''. Un giro di incontri con la maggioranza sul piano, iniziato oggi con il Movimento 5 stelle e con il Pd e che proseguirà domani con Leu e Iv. Sei missioni, diciotto componenti, il 60 per cento delle risorse sarà dedicato alla transizione verde e digitale, il 40 per cento a scuola, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione territoriale e salute. C'è anche la riforma della giustizia. Insomma si comincia a stringere, con i ministri che chiedono insistentemente risorse per le proprie competenze. "Non si chiude oggi", la premessa il presidente del Consiglio che ha chiesto però un'accelerazione, ovvero portare la bozza in Cdm tra il 26 dicembre e fine anno. "Oggi il presidente del Consiglio ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto", ...

