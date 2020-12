(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Con le, alle prese con l'emergenza Covid-19, "c'è una, torneremo a confrontarci presto per il Recovery fund'". Così il premier Giuseppe, salutando il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - TV7Benevento : **Coronavirus: Conte, 'con Regioni leale e proficua collaborazione'**... - 68Ocram : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #Coronavirus #Covid19. Da oggi #21dicembre e fino al #6gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni… - Italia00000 : RT @tempoweb: Non hanno imparato nulla. Fanno gli stessi errori di febbraio #coronavirus #varianteinglese #Conte @FrancoBechis https://t.c… - ComPAfvg : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #Coronavirus #Covid19. Da oggi #21dicembre e fino al #6gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Conte

Il Fatto Quotidiano

Fatta la legge trovato l’inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l’ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie ...Riparte un'altra settimana impegnativa per Giuseppe Conte. Nel giorno in cui il premier rilancia ... al governo "stiamo discutendo di come affrontare l'emergenza coronavirus: non si può continuare a ...