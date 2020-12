Conte sfida apertamente Renzi: “Ci vediamo in parlamento”. E ora il Pd trema (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Si addensano nubi sempre più fosche nel cielo della maggioranza giallofucsia. La sortita offensiva di Matteo Renzi contro Giuseppe Conte, sostenuto da Pd e M5S, sta infatti mettendo in grave imbarazzo il premier. Già ieri sono arrivate le dure parole di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia viva: «Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla. Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito», ha affermato Rosato senza troppi giri di parole. Maggioranza ai ferri corti Di fronte a questa fuga in avanti di Renzi, il Partito democratico si è schierato dalla parte di Conte, agitando lo spauracchio delle elezioni anticipate, che potrebbero essere fatali per Italia viva: «Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Si addensano nubi sempre più fosche nel cielo della maggioranza giallofucsia. La sortita offensiva di Matteocontro Giuseppe, sostenuto da Pd e M5S, sta infatti mettendo in grave imbarazzo il premier. Già ieri sono arrivate le dure parole di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia viva: «Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla. Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito», ha affermato Rosato senza troppi giri di parole. Maggioranza ai ferri corti Di fronte a questa fuga in avanti di, il Partito democratico si è schierato dalla parte di, agitando lo spauracchio delle elezioni anticipate, che potrebbero essere fatali per Italia viva: «Se ...

