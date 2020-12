Sampdoria | la svolta di Ranieri è a centrocampo | il tecnico opera così

Leggi su calcionews24

Claudio ha mostrato la solita saggezza tattica lanciando la: altra vittoria e mossa da applaudi Non appena Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard hanno preso l'uno il posto dell'altro la partita si è sbloccata. Ma non si è fermato lì: la seconda domanda è stata rivolta ad Albin Ekdal e Adrien Silva. In un primo momento i centrali sono rimasti nelle loro posizioni per poi rendersi conto che invertirsi avrebbe dato maggiori risultati. Due mosse vincenti da non escludere per le prossime partite.