Parma-Juventus 0-4, bianconeri secondi. Partita a senso unico (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus batte 4-0 il Parma nel terzo anticipo della tredicesima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica. Partita a senso unico quella del Tardini: i bianconeri la sbloccano al 23' con il gol dell'ex di Kulusevski e trovano il raddoppio pochi istanti dopo con un gran colpo di testa di Cristiano Ronaldo. La doppietta del portoghese a inizio ripresa fa calare il sipario su un match mai in discussione, il gol di Morata a 5' dalla fine è solo la ciliegina sulla torta.Andrea Pirlo si gode una delle migliori performance della sua Juventus: "Non eravamo contenti per il risultato contro l'Atalanta nonostante la buona prestazione - ha detto il tecnico bianconero dopo il 4-0 rifilato al Parma - Dovevamo recuperare ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020) Labatte 4-0 ilnel terzo anticipo della tredicesima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica.quella del Tardini: ila sbloccano al 23' con il gol dell'ex di Kulusevski e trovano il raddoppio pochi istanti dopo con un gran colpo di testa di Cristiano Ronaldo. La doppietta del portoghese a inizio ripresa fa calare il sipario su un match mai in discussione, il gol di Morata a 5' dalla fine è solo la ciliegina sulla torta.Andrea Pirlo si gode una delle migliori performance della sua: "Non eravamo contenti per il risultato contro l'Atalanta nonostante la buona prestazione - ha detto il tecnico bianconero dopo il 4-0 rifilato al- Dovevamo recuperare ...

