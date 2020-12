Omicidio Ansaldi, il ricordo di Nancy Coppola: “Grazie a lui ho avuto Giulia” (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come si può morire così ? Un grande uomo, un grande professionista, il migliore“. E’ con queste parole, sul proprio profilo social, che la cantante neomelodica Nancy Coppola ha voluto ricordare il medico sannita ucciso ieri a Milano. La cantante, reduce dall’Isola dei Famosi del 2017, scrive: “L’unico che mi ha saputa curare quando dopo l’isola non riuscivo a restare incinta. Quando poi è nata Giulia l’ho abbracciato piangendo perché Grazie a lui avevo avuto la mia bimba. Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare …sto’ male. Non vi dimenticherò più dottore …avete fatto tanto per me…mi chiamavate Nancyna. Spero che vi sarà fatta giustizia. Siete e resterete il miglior ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come si può morire così ? Un grande uomo, un grande professionista, il migliore“. E’ con queste parole, sul proprio profilo social, che la cantante neomelodicaha voluto ricordare il medico sannita ucciso ieri a Milano. La cantante, reduce dall’Isola dei Famosi del 2017, scrive: “L’unico che mi ha saputa curare quando dopo l’isola non riuscivo a restare incinta. Quando poi è natal’ho abbracciato piangendo perchéa lui avevola mia bimba. Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare …sto’ male. Non vi dimenticherò più dottore …avete fatto tanto per me…mi chiamavatena. Spero che vi sarà fatta giustizia. Siete e resterete il miglior ...

Radio1Rai : ??#Milano. Brutale rapina finita in tragedia: è la pista dei carabinieri sull’omicidio di ieri, vicino la stazione.… - Cinquantenni : #20dicembre #Milano dolore e rabbia per l'omicidio del #medico #Ansaldi: 'Come si può morire così?' @Viminale… - maurogab1 : RT @Gianlustella: Ormai ci sgozzano tranquillamente per strada Come fanno con le capre. “Stili di vita che un giorno saranno i nostri” (ci… - MFragasso : Omicidio Centrale, Sala: 'Chiederò incontro con prefetto per aumentare presenza forze dell'ordine' - irritatrix : RT @Gianlustella: Ormai ci sgozzano tranquillamente per strada Come fanno con le capre. “Stili di vita che un giorno saranno i nostri” (ci… -