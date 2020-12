Milan | senti Raiola | “Prendi uno tra Boadu e Malen”

Leggi su meteoweek

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ci pensa Mino. Il super procuratore Minoha in mente due giocatori per far felice Pioli, così da far respirare Ibrahimovic:. Con l’infermeria piena, in casaè emergenza in attacco. Ed ecco che arriva l’intervento di Mino, il re dei procuratori, uno che ha tra i suoi assistiti giocatori L'articolo proviene da www.meteoweek.com.