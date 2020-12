Diretta super-G Val d'Isere/ Streaming video Rai: la prima volta (CdM sci) (Di domenica 20 dicembre 2020) Diretta super-G Val d'Isere Streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci femminile (oggi domenica 20 dicembre). Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020)-G Val d'Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci femminile (oggi domenica 20 dicembre).

"Primaleidee", da lunedì 21 dicembre la settima edizone in diretta streaming

(MeridianaNotizie) Roma, 20 dicembre 2020 – Lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 18.45, prende il via la settima edizione di “Primaleidee 2020 – Pop Edition”, un’ iniziativa che, pur non avendo simboli d ...

Tagliavento: “La Ternana dà gioia alla città: gruppo super, Lucarelli la chiave di svolta”

Il vicepresidente della Ternana ha parlato al sito OKCalciomercato sul momento della squadra, sul campionato e sulla sua passata carriera da arbitro: “Se non giochiamo da Ternana possiamo perdere con ...

