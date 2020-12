Come nasce (e resiste) un ospedale anti Covid nel Rojava: «Raso al suolo il 60% dei servizi. Abbiamo ricostruito tutto» – L’intervista (Di domenica 20 dicembre 2020) Città sfigurate, edifici distrutti, file e file di tende di rifugiati montate tra fango e macerie. A quasi dieci anni dall’inizio della guerra, le immagini che arrivano dalla Siria sono ancora quelle di un Paese al collasso. Una tragedia umanitaria che si è fatta ancora più dura al Nord-Est, nei territori curdi abbandonati più di un anno fa dalle truppe degli Stati Uniti e dimenticati dall’Europa. Dove potenze regionali e non – Come Turchia, Russia e Iran – mettono in pratica i loro giochi di potere. In un contesto così problematico, la pandemia da Coronavirus ha peggiorato ulteriormente le vite di chi qui abita. E in un Paese in cui lo Stato non garantisce i diritti minimi e i servizi essenziali, il ruolo delle organizzazioni umanitarie è diventato sempre più centrale. A raccontare a Open il contesto in cui le ong cercano di ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) Città sfigurate, edifici distrutti, file e file di tende di rifugiati montate tra fango e macerie. A quasi dieci anni dall’inizio della guerra, le immagini che arrivano dalla Siria sono ancora quelle di un Paese al collasso. Una tragedia umanitaria che si è fatta ancora più dura al Nord-Est, nei territori curdi abbandonati più di un anno fa dalle truppe degli Stati Uniti e dimenticati dall’Europa. Dove potenze regionali e non –Turchia, Russia e Iran – mettono in pratica i loro giochi di potere. In un contesto così problematico, la pandemia da Coronavirus ha peggiorato ulteriormente le vite di chi qui abita. E in un Paese in cui lo Stato non garsce i diritti minimi e iessenziali, il ruolo delle organizzazioni umanitarie è diventato sempre più centrale. A raccontare a Open il contesto in cui le ong cercano di ...

