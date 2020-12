Clamoroso errore dell’arbitro Giua: negato rigore netto al Benevento (Di domenica 20 dicembre 2020) Clamoroso errore dell'arbitro Giua che ha negato un rigore netto al Benevento. Lo stesso errore che ha ha fatto anche nella sfida Napoli-Lecce L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 dicembre 2020)dell'arbitroche haunal. Lo stessoche ha ha fatto anche nella sfida Napoli-Lecce L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #TorinoBologna #DaCosta, ma che fai? L'errore clamoroso sulla punizione di #Verdi - Gazzetta_it : VIDEO #TorinoBologna #DaCosta, ma che fai? L'errore clamoroso sulla punizione di #Verdi - genovesergio76 : ?? Da Costa, ma cosa fai? L'errore contro il Torino è CLAMOROSO via @OneFootball. Leggilo qui: - DenisDecorte : ?? Da Costa, ma cosa fai? L'errore contro il Torino è CLAMOROSO via @OneFootball. Leggilo qui: - Lucrezi97533276 : Mi auguro che il @pdnetwork non partecipi a questa insensatezza. Una crisi al buio , in un momento così delicato pe… -