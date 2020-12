Raggi assolta attacca il M5S: «Molti mi hanno lasciata sola» (Di domenica 20 dicembre 2020) La corte d’appello conferma «totalmente» l’assoluzione di Virginia Raggi al processo per falso in relazione alla nomina nell’autunno del 2016 di Renato Marra a capo del dipartimento turismo del Campidoglio. La sentenza arriva dopo giorni di silenzi tesi e ostilità reciproche appena celate: sulla sindaca si sono scaricati ancora una volta i delicatissimi equilibri interni e al Movimento 5 Stelle. Per questo, un processo per un reato relativamente minore è diventato un nodo del filo ingarbugliato che tiene insieme i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 dicembre 2020) La corte d’appello conferma «totalmente» l’assoluzione di Virginiaal processo per falso in relazione alla nomina nell’autunno del 2016 di Renato Marra a capo del dipartimento turismo del Campidoglio. La sentenza arriva dopo giorni di silenzi tesi e ostilità reciproche appena celate: sulla sindaca si sono scaricati ancora una volta i delicatissimi equilibri interni e al Movimento 5 Stelle. Per questo, un processo per un reato relativamente minore è diventato un nodo del filo ingarbugliato che tiene insieme i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Raggi assolta in appello, la sindaca: “Tanti nel M5s abbiano la decenza di tacere, io lasciata sola” – Video - petergomezblog : Virginia #Raggi assolta anche in appello - carlaruocco1 : Virginia Raggi è stata assolta anche in appello. Una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo lavoro!… - 70_avelino : RT @sarasarli: Il Procuratore aveva chiesto '10MESI' per la #Raggi ma per la stampa sono diventati 10 anni #ASSOLTA #Daje Virgi #ATestaAl… - lamaschera4 : RT @ElioLannutti: Raggi assolta in appello, la sindaca: 'Tanti nel M5s abbiano la decenza di tacere, io lasciata sola' - Video - Il Fatto Q… -