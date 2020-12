Foresta amazzonica | nel 2020 record di alberi abbattuti

(Di sabato 19 dicembre 2020) Brasile: in un annopiù di 11.000 km² di. Scienziati e ambientalisti puntano il dito contro Bolsonaro Nell’Amazzonia brasiliana non si erano mai tagliati così tanti: lo ha reso noto un report dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), che ha redatto una stima rispetto agli ultimi 12 anni. In totale, 11.088 chilometri… L'articolo Corriere Nazionale.

