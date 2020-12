(Di sabato 19 dicembre 2020) GLADBACH (Germania) - Brutto episodo per l'attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram che al 79' della gara persa dalla sua formazione contro l'Hoffenheim si è fatto espellere per un ...

sportli26181512 : Follia Thuram! Espulso per uno sputo ad un avversario: Al 79' di Borussia M.-Hoffenheim il giovane attaccante franc… - Eurosport_IT : Si era appena guadagnato il posto nella Nazionale di 'zio' Deschamps, ma con questo gesto Marcus #Thuram rischia di… - zanellidav : Curioso di vedere quante giornate di squalifica si prenderà Marcus Thuram per questa follia -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Thuram

Marcus Thuram sputa in faccia a Stefan Posch durante Borussia Monchengladbach-Hoffenheim: l'attaccante francese viene espulso ...Dalla Bundesliga arrivano immagini che stanno facendo molto discutere. Il protagonista è Marcus Thuram, che al 79' di Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim è stato espulso per aver sputato in faccia a S ...