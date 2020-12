Fatman - recensione

Leggi su eurogamer

(Di sabato 19 dicembre 2020) In un momento storico in cui, se un piccino prende un brutto voto a scuola e si lamenta a casa, il professore rischia di essere picchiato o denunciato dai genitori, non stupisce la reazione di Billy, ragazzo all'apparenza vero primo della classe, studente modello, disciplinato, ligio al dovere. Billy, vincitore di ogni premio scolastico, che pure accudisce amorosamente la nonna con la quale convive nella sua lussuosa magione, brulicante di (chissà perché) terrorizzata servitù, è però il figlio trascurato di un misterioso genitore, un riccone sempre assente. Anche il ragazzo però nasconde molti segreti inconfessabili, e per Natale riceve giustamente un bel pezzo di carbone da Babbo Natale, che è uno che non si lascia imbrogliare da nessuno. Billy così si altera moltissimo e incarica un "dipendente" dell'azienda paterna di lavare l'onta col sangue. Non ci stupisce scoprire che il ...