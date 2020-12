Down Open Fiber (Sorgenia), connessione fibra assente (Di sabato 19 dicembre 2020) Down Open Fiber (Sorgenia), inutile rivolgersi all’assistenza che non è in grado di fornire alcuna indicazione sulla possibile risoluzione in giornata, settimana, mese o anno. Oltretutto, il sabato l’assistenza è disponibile solo fino alle 15 e la domenica non è prevista per cui il fine settimana senza poter segnalare le problematiche legate alla connessione. Ancora una volta l’assistenza Sorgenia ha una valenza pari al nulla cosmico, non serve altro che a ricevere il reclamo del cliente e a nulla più. Come sia possibile che un’azienda possa andare avanti in questo modo non mi è chiaro, possibile che tutti i clienti siano soddisfatti e che non ci sia mai una segnalazione ad associazioni di consumatori o agli organi competenti? fibra Sorgenia ... Leggi su pantareinews (Di sabato 19 dicembre 2020)), inutile rivolgersi all’assistenza che non è in grado di fornire alcuna indicazione sulla possibile risoluzione in giornata, settimana, mese o anno. Oltretutto, il sabato l’assistenza è disponibile solo fino alle 15 e la domenica non è prevista per cui il fine settimana senza poter segnalare le problematiche legate alla. Ancora una volta l’assistenzaha una valenza pari al nulla cosmico, non serve altro che a ricevere il reclamo del cliente e a nulla più. Come sia possibile che un’azienda possa andare avanti in questo modo non mi è chiaro, possibile che tutti i clienti siano soddisfatti e che non ci sia mai una segnalazione ad associazioni di consumatori o agli organi competenti?...

supercicciolo : Ecco un brano per te… Question! di System Of A Down - supercicciolo : Ecco un brano per te… F**k The System di System Of A Down - supercicciolo : Ecco un brano per te… Attack di System Of A Down - supercicciolo : Ecco un brano per te… Protect The Land di System Of A Down - supercicciolo : Ecco un brano per te… War? di System Of A Down -

Ultime Notizie dalla rete : Down Open Google down: tornano operativi i servizi di Gmail, YouTube e Drive Open Un festival per esplorare Roma attraverso il suono

Giunto alla sua quarta edizione, il Creature Festival 2020 propone un programma di mappe sonore, tour acustici, podcast e laboratori.

Calendario WTA 2021: si parte da Abu Dhabi, a Melbourne tre tornei e l'Australian Open

WTA ha ufficializzato il calendario con gli eventi delle prime sette settimane della stagione 2021. Si partirà il 5 gennaio da Abu Dhabi dove andrà in scena il primo WTA 500 dell'anno, si resterà negl ...

Giunto alla sua quarta edizione, il Creature Festival 2020 propone un programma di mappe sonore, tour acustici, podcast e laboratori.WTA ha ufficializzato il calendario con gli eventi delle prime sette settimane della stagione 2021. Si partirà il 5 gennaio da Abu Dhabi dove andrà in scena il primo WTA 500 dell'anno, si resterà negl ...