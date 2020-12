Campania zona gialla, è cominciato l'esodo dal Nord: il primo treno Frecciarossa è arrivato a Napoli Centrale (Di sabato 19 dicembre 2020) IL LOCKDOWN Gazzetta Ufficiale, il decreto Natale in vigore dal 19 dicembre 2021:... IL LOCKDOWN Decreto Natale, l'Italia resta chiusa dal 24 alla Befana IL LOCKDOWN Natale, zona rossa e zona ... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) IL LOCKDOWN Gazzetta Ufficiale, il decreto Natale in vigore dal 19 dicembre 2021:... IL LOCKDOWN Decreto Natale, l'Italia resta chiusa dal 24 alla Befana IL LOCKDOWN Natale,rossa e...

Agenzia_Ansa : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - infoitinterno : CAMPANIA IN ZONA GIALLA DA DOMENICA MA SOLO FINO ALLE RESTRIZIONI DI NATALE…DE LUCA BLOCCA LE DEROGHE - infoitinterno : Campania in zona gialla per 4 giorni, poi in rossa e in arancione. Calendario completo e regole - infoitinterno : Campania in zona gialla da domani, ma De Luca prepara nuovi divieti: verso lo stop alla vendita di alcolici - Il… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, cambia colore: è zona gialla, da domani fino a mercoledì 23! -