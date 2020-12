Bodybuilder 32enne muore nel letto accanto al suo ex compagno | “L’ho sentito ansimare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ian Armstrong, 32 anni, è morto nel sonno,al suo ex fidanzato e migliore amico, Christopher Cross, 35 anni. “È morto nela me. Poche ore prima di morire mi ha svegliato e mi ha detto che voleva un bicchiere di tè e una fetta di torta di ciliegie”, ha raccontato Cross a Metro. I due si sono addormentati nonostante la sempre maggiore difficoltà che Ian faceva a respirare. Cross si è svegliato intorno alle 4 di notte per via dei rantoli di Armstrong, che ormai riusciva a malapena a respirare. Il35enne ha subito tentato di aiutare l’amico e ha chiamato il 911 ma quando sono arrivati i soccorsi, ilera morto. Secondo quanto riportato da Metro, Armstrong è morto a causa di complicazioni da coronavirus. Viveva a Walnut Shade nel Missouri ed era stato in ospedale per ...