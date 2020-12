Vaccino Pfizer/BioNTech, EMA: attacco hacker ha avuto accesso a numero limitato di documenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, ha detto che “un numero limitato di documenti appartenenti a terzi sono stati consultati illegalmente” nell’ambito dell’inchiesta sull’attacco hacker che ha violato la documentazione presentata da Pfizer/BioNTech per l’approvazione del loro Vaccino. L’EMA ha ingaggiato una società specializzata per supportare l’indagine completa che è attualmente in corso in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. L’Agenzia rimane pienamente operativa e le sue scadenze relative alla valutazione e all’approvazione dei vaccini e dei trattamenti COVID-19 non sono influenzate dall’indagine. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, ha detto che “undiappartenenti a terzi sono stati consultati illegalmente” nell’ambito dell’inchiesta sull’che ha violato la documentazione presentata daper l’approvazione del loro. L’EMA ha ingaggiato una società specializzata per supportare l’indagine completa che è attualmente in corso in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. L’Agenzia rimane pienamente operativa e le sue scadenze relative alla valutazione e all’approvazione dei vaccini e dei trattamenti COVID-19 non sono influenzate dall’indagine.

