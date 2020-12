Scontro frontale tra due vetture | conducenti trasportati in ospedale FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidentequesta sera con due feriti sulla strada per Sant'Angelo a Cupolo a poca distanza dall'abitato di Benevento. Per cause in corso di accertamento sono venute a collisione una Fiat Panda e un Opel Corsa. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso, mentre il personale del 118 ha provveduto a prestare i soccorsi ai feriti e a trasportarli in.