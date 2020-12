Sanremo 2021: i primi look dei campioni in gara (e i primi voti) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Finalmente svelati in diretta tv gli attesissimi nomi dei 26 campioni che si contenderanno la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo, in cartellone dal prossimo 2 marzo nella città dei fiori. Ad annunciarli il padrone di casa Amadeus, che li ha snocciolati in questo ordine: Francesco Renga, Coma Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Ermal Meta, Fasma, Arisa, Gio Evan, Måneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzé (con la Trifluoperazina Monstery Band), Ghemon, La Rappresentante di Lista, Noemi, Random, Colapesce Dimartino, Annalisa, Bugo, Lo Stato Sociale – Extraliscio con Davide Toffolo dei TreAllegriRagazziMorti e Francesca Michielin & Fedez. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Finalmente svelati in diretta tv gli attesissimi nomi dei 26 campioni che si contenderanno la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo, in cartellone dal prossimo 2 marzo nella città dei fiori. Ad annunciarli il padrone di casa Amadeus, che li ha snocciolati in questo ordine: Francesco Renga, Coma Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Ermal Meta, Fasma, Arisa, Gio Evan, Måneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzé (con la Trifluoperazina Monstery Band), Ghemon, La Rappresentante di Lista, Noemi, Random, Colapesce Dimartino, Annalisa, Bugo, Lo Stato Sociale – Extraliscio con Davide Toffolo dei TreAllegriRagazziMorti e Francesca Michielin & Fedez.

