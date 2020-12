Sampdoria-Crotone, Ranieri: “Salvezza obiettivo stagionale, Keita Baldé sarà in panchina” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2020/2021: “sarà una sfida molto importante contro una squadra che meriterebbe più punti di quelli che ha ottenuto. Dobbiamo dimenticare la vittoria di Verona. Vogliamo fare risultato per arrivare il prima possibile ai 40 punti, obiettivo stagionale – ha spiegato il tecnico dei blucerchiati – Novità di formazione? Vedremo, valuterò la stanchezza dei giocatori e sceglierò i migliori. Il lavoro dei video analisti è molto importante in questo momento perché non c’è tempo per allenarsi in quanto si passa dalla ripresa alla rifinitura. Keita Baldé? Lo porterò in panchina, ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico dellaClaudioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2020/2021: “una sfida molto importante contro una squadra che meriterebbe più punti di quelli che ha ottenuto. Dobbiamo dimenticare la vittoria di Verona. Vogliamo fare risultato per arrivare il prima possibile ai 40 punti,– ha spiegato il tecnico dei blucerchiati – Novità di formazione? Vedremo, valuterò la stanchezza dei giocatori e sceglierò i migliori. Il lavoro dei video analisti è molto importante in questo momento perché non c’è tempo per allenarsi in quanto si passa dalla ripresa alla rifinitura.? Lo porterò in, ...

sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Fare risultato col Crotone. Keita viene in panchina': Il tecnico: 'Affrontiamo una squadra ch… - sportface2016 : #SampdoriaCrotone, #Ranieri: “Salvezza obiettivo stagionale, #KeitaBaldé sarà in panchina” - _SiGonfiaLaRete : #Sampdoria, #Ranieri: “Il Crotone sa giocare a calcio. Keita lo porto in panchina” - DiMarzio : #SampCrotone | #Ranieri presenta la sfida: 'Possiamo e dobbiamo fare risultato' - Manuel_Franzoi : RT @InterCM16: Il Milan nelle prossime 4 ha Sassuolo fuori, Lazio in casa, Benevento fuori, Juve in casa. Noi abbiamo Spezia, Verona , Cr… -