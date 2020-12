Roma, dramma alla Cecchignola, i due coniugi avevano una forte polmonite: resta il giallo sulla morte di Francesco e Fabiola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ieri in zona Cecchignola sono stati ritrovati morti in casa marito e moglie. L’uomo, era Francesco Esposito, ex carabiniere classe 1955, mentre la donna era Fabiola Ciuffa, nata nel 1967. Ad allertare i carabinieri sono stati dei parenti della coppia. L’autopsia, eseguita dall’istituto di medicina legale di Tor Vergata, ha riscontrato una forte polmonite in entrambi i corpi. E’ stato predisposto il tampone per le salme dei coniugi, per comprendere se avessero o meno contratto il Covid. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la porta d’ingresso. leggi anche: Tragedia a Roma: marito e moglie trovati morti in casa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ieri in zonasono stati ritrovati morti in casa marito e moglie. L’uomo, eraEsposito, ex carabiniere classe 1955, mentre la donna eraCiuffa, nata nel 1967. Ad allertare i carabinieri sono stati dei parenti della coppia. L’autopsia, eseguita dall’istituto di medicina legale di Tor Vergata, ha riscontrato unain entrambi i corpi. E’ stato predisposto il tampone per le salme dei, per comprendere se avessero o meno contratto il Covid. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la porta d’ingresso. leggi anche: Tragedia a: marito e moglie trovati morti in casa su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, dramma alla Cecchignola, i due coniugi avevano una forte polmonite: resta il giallo sulla morte di Francesco… - PinoVaccaro77 : @LukeRedblack @AlanPride Rilassatissimo. Questo è il dramma vero. 3 scudetti eppure sono anni che guardate con la l… - honeylovedanger : @roma_selvaggia Selvi ti prego ritorna nella casa e fai scatenare il dramma - LuciaMosca1 : (Roma, dramma in via Abigaille Zanetta: ex carabiniere in congedo e sua moglie trovati morti in casa) Segui su: La… - infoitinterno : Roma, marito e moglie trovati morti in casa dopo 15 giorni: il dramma dell’indifferenza -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dramma Coronavirus Roma, morti due agenti positivi al Covid-19: dramma nella Polizia Locale RomaToday Roma, dramma alla Cecchignola, i due coniugi avevano una forte polmonite: resta il giallo sulla morte di Francesco e Fabiola

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la porta d’ingresso. leggi anche: Tragedia a Roma: marito e moglie trovati morti in casa ...

“Oggi l’anniversario dell’incidente di Pian Paradiso, quel dramma sia da monito per tutti”

"Oggi l'anniversario dell'incidente di Pian Paradiso, quel dramma sia da monito per tutti". Civita Castellana - L'associazione Trasportiamo ricorda Angelo Fantera e Alberto Proietti, morti nel 2003 pe ...

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la porta d’ingresso. leggi anche: Tragedia a Roma: marito e moglie trovati morti in casa ..."Oggi l'anniversario dell'incidente di Pian Paradiso, quel dramma sia da monito per tutti". Civita Castellana - L'associazione Trasportiamo ricorda Angelo Fantera e Alberto Proietti, morti nel 2003 pe ...