LaGazzettaWeb : Putignano, minaccia e picchia 60enne per oltre un mese: arrestato 58enne -

Ultime Notizie dalla rete : Putignano minaccia

La Gazzetta del Mezzogiorno

I poliziotti del Commissariato di Putignano hanno tratto in arresto un 46enne ... per circa un mese è stato anche vessato dal suo aggressore con ripetute e molteplici minacce di morte. Per la gravità ...Putignano - Bari - “Intelligence di Polizia. Le Forze dell’ordine come Human Sensors”, di Marcello Trisolini con la prefazione di Mario Caligiuri è un testo appena pubblicato dalla Società Italiana di ...