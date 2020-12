Metropolitana a Milano, i passeggeri scavalcano i cancelli | video (Di venerdì 18 dicembre 2020) Irresponsabilità e inciviltà a Milano. Questa volta alla fermata della metro di Loreto: i cancelli per entrare erano stati chiusi come misura cautelare per evitare assembramenti all'interno dei treni. Molti non hanno voluto dare ascolto all'Atm e hanno deciso di scavalcare i cancelli, senza preoccuparsi delle conseguenze. Guarda tutti i video Coda Per Mangiare Milano NoneRiders Milano Sciopero Protesta NoneMilano Mezzi Pubblici None Leggi su panorama (Di venerdì 18 dicembre 2020) Irresponsabilità e inciviltà a. Questa volta alla fermata della metro di Loreto: iper entrare erano stati chiusi come misura cautelare per evitare assembramenti all'interno dei treni. Molti non hanno voluto dare ascolto all'Atm e hanno deciso di scavalcare i, senza preoccuparsi delle conseguenze. Guarda tutti iCoda Per MangiareNoneRidersSciopero Protesta NoneMezzi Pubblici None

repubblica : Milano, metrò chiuso per sovraffollamento: i passeggeri scavalcano i cancelli - Italia_Notizie : Milano, metropolitana chiusa per affollamento: giovani scavalcano le barriere per entrare - Pino__Merola : Metropolitana a Milano, i passeggeri scavalcano i cancelli | video - GiuseppeLepera5 : In altri paesi, questi civili cittadini avrebbero ricevuto pene esemplari o forse qualcosa di più, giusto per ricor… - 60_cla : RT @BObliterato: Non ci meritiamo nulla... Milano, metropolitana chiusa per sovraffollamento: passeggeri scavalcano i cancel… -