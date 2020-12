Mattino 5 | Federica Panicucci | l’annuncio inaspettato che fa felice i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)fa un annuncioche rendei fan. A5 le parole della conduttrice che nessuno si aspettava(fonte foto: Instagram,)Oggi è stata l’ultima puntata del 2020 per quanto riguarda la trasmissioneCinque, condotta dae Francesco Vecchi. Un anno del tutto particolare che ha visto i conduttori e i giornalisti della trasmissione in prima linea per raccontare la pandemia che ha travolto l’Italia e il mondo intero. Laha tenuto a ricordare come l’anno appena trascorso sia stato uno dei più difficili, proprio a causa del Coronavirus. Infatti, la ...