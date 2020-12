Manovra, Di Maio: 'Non ci sarà nessuna patrimoniale' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parlando della Manovra in un post su Facebook, Luigi Di Maio sottolinea che 'non ci sarà nessuna patrimoniale. L'emendamento non è passato, perché ci siamo opposti'. 'Aumentare le tasse al ceto medio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parlando dellain un post su Facebook, Luigi Disottolinea che 'non ci. L'emendamento non è passato, perché ci siamo opposti'. 'Aumentare le tasse al ceto medio ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @sitkaclaudio -Bengasi, la missione di Conte e Di Maio -manovra, a 14 giorn… - massimoneri90 : Manovra, Di Maio: “Rifinanziamo il reddito di cittadinanza e non ci sarà nessuna patrimoniale. L’emendamento non è… - Mauro73432329 : - claudio_2022 : Manovra senza patrimoniale. Di Maio lo promette su Facebook. Tutte le promesse e i programmi fatte dai 5S sono st… - MediasetTgcom24 : Manovra, Di Maio: 'Non ci sarà nessuna patrimoniale' #luigidimaio -