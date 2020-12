Lazio-Napoli ad Orsato, a riposo l’arbitro Massa (Di venerdì 18 dicembre 2020) l’arbitro Massa esclusa da Nicola Rizzoli che ha ultimato le designazioni per la 13esima giornata di Serie A. Sul sito dell’AIA sono state diffuse le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 dicembre 2020)esclusa da Nicola Rizzoli che ha ultimato le designazioni per la 13esima giornata di Serie A. Sul sito dell’AIA sono state diffuse le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Eurosport_IT : 6 italiane su 7 continuano il viaggio in Europa ?????? ?? Juventus (CL) ?? Atalanta (CL) ?? Lazio (CL) ?? Inter (CL) ?? Mi… - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - CannavoFabio : #Benevento, il ds #Foggia: '#Llorente? Siamo attenti, ma non siamo alla ricerca sul mercato! #Napoli in lotta per l… - claudioruss : Miguel #Reina, papà del portiere della #Lazio ed ex #Napoli, a #CalcioNapoli24: 'Pepe conserva un posto speciale ne… - roccor28 : Da male in peggio ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juve-Napoli, la Figc non si costituisce: martedì la decisione, più vicino il recupero della partita

Juve-Napoli, ultimo atto. Forse. Martedì il Collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso del club azzurro contro lo 0-3 a tavolino: il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva (poi, ...

Juve-Napoli, la Figc non si costituisce davanti al Coni

Juve-Napoli, la Figc non si costituisce davanti al Coni. La Figc non si e’ costituita nel procedimento su Juve-Napoli al Collegio di Garanzia presso il Coni, di cui e’ presidente Franco Frattini. La s ...

Juve-Napoli, ultimo atto. Forse. Martedì il Collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso del club azzurro contro lo 0-3 a tavolino: il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva (poi, ...Juve-Napoli, la Figc non si costituisce davanti al Coni. La Figc non si e’ costituita nel procedimento su Juve-Napoli al Collegio di Garanzia presso il Coni, di cui e’ presidente Franco Frattini. La s ...