Italia Viva dice addio alla maggioranza e aderisce alla coalizione civica (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Erika Noschese Si sgretola sempre di più la maggioranza del sindaco uscente Vincenzo Napoli che, alle prossime elezioni amministrative, dovrà fare i conti anche con Italia Viva. I consiglieri uscenti Nico Mazzeo e Donato Pessolano non sembrano infatti intenzionati a far parte della coalizione di centrosinistra e – dopo anni di contestazioni – sono pronti ad abbandonare la maggioranza. Per loro, si è aperto un tavolo di confronto con la grande coalizione civica che vedrà protagonista, tra gli altri, anche i consiglieri di Azione, anche loro in netta contrapposizione con il primo cittadino uscente. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

