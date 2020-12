Incredibile profezia della dama di Uomini e Donne | “Tu uscirai senza una scelta…”

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella puntata di ieri di, i telespettatori hanno assistito all’che era al centro dello studio circa il fallimento del trono di Gianluca De Matteis. Lain questione è Marianna, la quale, dopo essere stata brutalmente eliminata proprio da Gianluca è tornata per riproporsi ad Armando Incarnato. Marianna, infatti, era approdata aper corteggiare Armando e solo in un secondo momento aveva preferito Gianluca. Tuttavia, laha ammesso di aver fatto un madornale errore, poiché la sua vera preferenza è sempre stata per Armando. La scelta di corteggiare Gianluca fu dettata solo dall’orgoglio, poiché c’erano stati alcuni screzi con Armando. E, proprio per ...