Il futuro del cibo, gli chef Antonello Colonna e Emanuele Di Biase lo raccontano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il futuro del cibo è anche il nostro futuro, con questo filo conduttore la serata speciale di Rai2 venerdì 18 dicembre in prima serata tra alimenti futuristici e ingredienti del passato da riscoprire, nuove abitudini di consumo e modalità innovative di produzione. A guidare in questo approfondimento due chef come Antonello Colonna con la sua filosofia in cucina, e lo chef vegano Emanuele Di Biase per spaziare dalla produzione di carne e uova vegetali, agli allevamenti d’insetti, fino ai prototipi di carne cellulare 3D e alla riscoperta dei cibi fermentati. Molti scienziati ritengono che solo un regime alimentare con maggiore utilizzo di alimenti vegetali contribuirà a salvare il pianeta. Rai Documentari ha raccolto le grandi novità ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildelè anche il nostro, con questo filo conduttore la serata speciale di Rai2 venerdì 18 dicembre in prima serata tra alimenti futuristici e ingredienti del passato da riscoprire, nuove abitudini di consumo e modalità innovative di produzione. A guidare in questo approfondimento duecomecon la sua filosofia in cucina, e loveganoDiper spaziare dalla produzione di carne e uova vegetali, agli allevamenti d’insetti, fino ai prototipi di carne cellulare 3D e alla riscoperta dei cibi fermentati. Molti scienziati ritengono che solo un regime alimentare con maggiore utilizzo di alimenti vegetali contribuirà a salvare il pianeta. Rai Documentari ha raccolto le grandi novità ...

albertoangela : “Caravaggio divide la luce dalle tenebre, il passato dal futuro, il conscio dall’inconscio, l’umano e il divino”. C… - acmilan : Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, p… - romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020: '#Dybala? Mi risult… - DAMangialardi : @Reonarudo40k @gmarino53 @PoliticaPerJedi E se nel '56 la Francia non si fosse opposta alla CED?E se nel '24 non ci… - SRGSSR : ? @RSIonline, @RadioTeleSuisse e @SRF assicurano la copertura in diretta del massimo torneo #calcistico della ???? an… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro del ''Il futuro del cibo'' raccontato da Rai Documentari RAI - Radiotelevisione Italiana Reati commessi dai civili: meno competenze alla giustizia militare

BERNA - La giustizia militare sarà in futuro competente per un numero minore di reati commessi dai civili. È quanto intende stabili il Consiglio federale, che nella sua seduta di oggi ha posto in cons ...

noi e gli altri

Questo è il tempo dell'oscurità, il tempo in cui l'ombra che ci segue si è ingigantita e ci sovrasta. Se ci chineremo impauriti, terrorizzati saremo d ...

BERNA - La giustizia militare sarà in futuro competente per un numero minore di reati commessi dai civili. È quanto intende stabili il Consiglio federale, che nella sua seduta di oggi ha posto in cons ...Questo è il tempo dell'oscurità, il tempo in cui l'ombra che ci segue si è ingigantita e ci sovrasta. Se ci chineremo impauriti, terrorizzati saremo d ...