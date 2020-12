DL Natale: è possibile uscire dal proprio comune di residenza? (Di sabato 19 dicembre 2020) Si può uscire, in zona rossa o arancione, dal proprio comune di appartenenza? In base alle nuove regole stabilite dal Decreto Legge Natale sono stati imposti dei vincoli piuttosto stringenti alla circolazione delle persone nel periodo 24 dicembre-6 gennaio. In zona rossa non è possibile uscire dal proprio comune di residenza eccetto situazioni di necessità e salute, ivi compresa la deroga per la visita ad amici e congiunti (max 2 persone e una sola volta al giorno). Anche in zona arancione non è consentita l’uscita dal proprio comune fatta eccezione per i residenti dei comuni con meno di 5 mila abitanti. In questo caso ci si può muovere all’interno di un raggio di 30km anche se è vietato l’ingresso nei ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Si può, in zona rossa o arancione, daldi appartenenza? In base alle nuove regole stabilite dal Decreto Leggesono stati imposti dei vincoli piuttosto stringenti alla circolazione delle persone nel periodo 24 dicembre-6 gennaio. In zona rossa non èdaldieccetto situazioni di necessità e salute, ivi compresa la deroga per la visita ad amici e congiunti (max 2 persone e una sola volta al giorno). Anche in zona arancione non è consentita l’uscita dalfatta eccezione per i residenti dei comuni con meno di 5 mila abitanti. In questo caso ci si può muovere all’interno di un raggio di 30km anche se è vietato l’ingresso nei ...

