Da Orietta Berti a Michielin-Fedez, Gazzè a Sanremo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanremo (ITALPRESS) – Il più clamoroso è il ritorno di Orietta Berti, 55 anni dopo la prima volta e 29 dopo l’ultima, la più anziana con i suoi 77 anni che torna all’Ariston con “Quando ti sei innamorato”. Il cast di 26 Big messo in piedi da Amadeus è un mix tra volti noti (Francesco Renga, Arisa, Malika Ayane, Max Gazzè e la stessa Berti), ritorni dei più amati degli ultimi anni (Lo Stato Sociale, Ermal Meta), reduci dai talent (Gaia, Irama, Màneskin) con una spiccata presenza femminile. In gara ance Coma Cose, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Gio Evan, Ghemon, Aiello, La rappresentante di lista. Difficile, adesso, fare pronostici per questo Festival che, Covid permettendo tornerà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Di sicuro ci sperano il veterano Francesco Renga, alla settima partecipazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Il più clamoroso è il ritorno di, 55 anni dopo la prima volta e 29 dopo l’ultima, la più anziana con i suoi 77 anni che torna all’Ariston con “Quando ti sei innamorato”. Il cast di 26 Big messo in piedi da Amadeus è un mix tra volti noti (Francesco Renga, Arisa, Malika Ayane, Maxe la stessa), ritorni dei più amati degli ultimi anni (Lo Stato Sociale, Ermal Meta), reduci dai talent (Gaia, Irama, Màneskin) con una spiccata presenza femminile. In gara ance Coma Cose, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Gio Evan, Ghemon, Aiello, La rappresentante di lista. Difficile, adesso, fare pronostici per questo Festival che, Covid permettendo tornerà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Di sicuro ci sperano il veterano Francesco Renga, alla settima partecipazione ...

MarioManca : Amadeus ti mette insieme Fulminacci e Francesco Renga, Orietta Berti e i Come_Cose: capite perché #sanremo2021 sarà imperdibile? - Agenzia_Ansa : Sanremo, svelati i big in gara, da Irama e Gaia a Orietta Berti #ANSA - domeniconaso : Mi sembra evidente che dovremo fare tutto il possibile per far vincere ORIETTA BERTI. Hasta la victoria! #Sanremo2021 - dimaio_laltro : RT @ribster_: arisa, malika ayane, madame, gaia, noemi, annalisa, comacose, maneskin, ghemon, francesca michielin e orietta berti #sanremo2… - fraarme : Io comunque nella vita come Orietta Berti che non c’entra un cazzo di niente #SanremoGiovani #Sanremo2021 -