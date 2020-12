Covid | Mattarella | “Per la distribuzione del vaccino no a logiche di profitto”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “La diffusione e la distribuzione del vaccino – e delle migliori cure che la scienza va elaborando – richiedono alleanze globali, non egoismi, esigono politiche che realizzino l’accesso equo e tempestivo ai farmaci, basato sulla condivisione e non guidato da logiche di profitto. Coerentemente con questa visione, l’Italia e’ stata fra i principali promotori della risposta multilaterale alla pandemia, contribuendo anche finanziariamente alla Covax Facility, che garantira’ una vaccinazione di massa, inclusi i cittadini dei Paesi a reddito medio e basso. La ricerca scientifica, gli straordinari progressi della tecnica permettono di continuare a guardare con ottimismo a un futuro ricco di opportunita’ a beneficio di tutti, purche’ si coltivi comune senso di responsabilita’”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la Cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico. “PER 2021 AUSPICO MONDO LIBERO DA PANDEMIA E IN PACE”