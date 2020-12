Conto alla rovescia Capodanno 2021 | come seguire il countdown | migliori siti con ora esatta e programmi tv

Leggi su correttainformazione

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilè il momento in cui si saluta con un pizzico di malinconia l’anno passato per dare il benvenuto all’anno che verrà. Finora almeno è stato così ma questo sarà unparticolare in cui nessuno sarà triste per la fine del 2020, un anno che ha portato dolore, confusione, cambiamenti inaspettati in negativo e tante incertezze sul futuro. Stiamo attendendo con ansia il momento in cui ilscandirà i secondi che ci separano dalper poter rimettere allo scoccare della mezzanotte tutte le speranze per un anno migliore del precedente. Sappiamo bene che si tratta solo di un numero di differenza che non farà cambiare magicamente la situazione in 24 ore ma quel singolo numero in più è il segnale di qualcosa di nuovo, dell’inizio di un percorso che si spera ...