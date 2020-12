Aule sicure con norme anti-Covid: ricerca Sip-Ido-Bambino Gesù (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – La scuola è un luogo sicuro. E’ questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, tenuta presso l’aula magna dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del Covid-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata. Presenti durante la conferenza Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, che ha voluto sottolineare come questo progetto abbia rappresentato “un’occasione unica, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – La scuola è un luogo sicuro. E’ questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, tenuta presso l’aula magna dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata. Presenti durante la conferenza Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, che ha voluto sottolineare come questo progetto abbia rappresentato “un’occasione unica, ...

