Analisi dei prezzi di Litecoin LTC | Chainlink LINK | Nem XEM

(Di sabato 19 dicembre 2020) Questa settimana la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute ha superato i 600 miliardi di dollari, trascinata da un’incredibile corsa al rialzo da Bitcoin (BTC). Simile ai rally precedenti, l’intero mercato delle criptovalute è seguito più in alto con più asset digitali che hanno raggiunto massimi pluriennali.fondamentale: quali sono le prospettive per Bitcoin? Dato che Bitcoin è al posto di guida, gli investitori di altcoin stanno guardando ai più grandi asset digitali del mondo per trovare indizi. Gli analisti ritengono che è probabile che Bitcoin correggerà al ribasso prima di continuare la sua tendenza rialzista nel 2021. Matt Maley, capo stratega del mercato di Miller Tabak, ritiene che il prezzo di BTC/USD potrebbe correggersi a breve termine. “Non c’è dubbio che sia stato uno scioglimento e potrebbe durare un po’ di più. Penso ...