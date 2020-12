Shadow and Bone: il teaser svela quando debutterà la serie fantasy su Netflix (Di giovedì 17 dicembre 2020) Netflix ha condiviso online il teaser ufficiale della serie Shadow and Bone, che svela quando è previsto il debutto in streaming. Shadow and Bone è la nuova serie tratta dai romanzi fantasy di Leigh Badurgo e Netflix ha condiviso il primo teaser ufficiale del progetto, svelando che debutterà sugli schermi nel mese di aprile 2021. Il breve video svela solo il logo dello show e un piccolo assaggio dell'atmosfera magica alla base del progetto. Gli otto episodi che comporranno la prima stagione di Shadow and Bone sono tratti anche da Six of Crows, romanzi la cui storia prende il via al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha condiviso online ilufficiale dellaand, cheè previsto il debutto in streaming.andè la nuovatratta dai romanzidi Leigh Badurgo eha condiviso il primoufficiale del progetto,ndo chesugli schermi nel mese di aprile 2021. Il breve videosolo il logo dello show e un piccolo assaggio dell'atmosfera magica alla base del progetto. Gli otto episodi che comporranno la prima stagione diandsono tratti anche da Six of Crows, romanzi la cui storia prende il via al ...

