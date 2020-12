Sette volte | il testo di Merlot | finalista di Sanremo Giovani

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è uno de finalisti di, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival dipartecipa con il brano. Ecco ildella canzone: Noi due bussole diversi la tua indica Nord la mia indica te alla fine non ci siamo accorti che tu eri sole e solo aveva troppi tagli, Madonna ti ricordi come stregati a far pensieri sugli alieni lo sai com’èri, bella quando sorridevi che tutto era più piccolo ma non c’erano grandi problemi, continuavo ad incazzarmi, che non sorridevi continuavi a dirmi che con gli occhi lo facevi, solo perché fingevi ma in realtà odiavi, tutti quegli scemi. Mi sono innamorato...