Salmaso "Se i contagi non scendono, iniezione anti-virus diventerà inutile" (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se l’indice R resterà alto, se gli scettici saranno numerosi e se l’iniezione verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del virus”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, Stefania Salmaso, epidemiologa e componente del nuovo comitato scientifico dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid. “Potremmo addirittura assistere a un effetto paradosso”, avverte l’edidemiologa. “Se la falsa sicurezza dell’iniezione ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, i contagi potrebbero addirittura risalire con il vaccino”. Salmaso osserva: “Non sappiamo se il vaccino blocca solo i segni clinici o impedisce anche l’infezione. Nel primo caso i vaccinati resterebbero ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se l’indice R resterà alto, se gli scettici saranno numerosi e se l’verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, Stefania, epidemiologa e componente del nuovo comitato scientifico dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid. “Potremmo addirittura assistere a un effetto paradosso”, avverte l’edidemiologa. “Se la falsa sicurezza dell’ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, ipotrebbero addirittura risalire con il vaccino”.osserva: “Non sappiamo se il vaccino blocca solo i segni clinici o impedisce anche l’infezione. Nel primo caso i vaccinati resterebbero ...

Napoli, la campagna contro le aggressioni ai medici sui cartelli in strada

Una campagna contro le aggressioni ai medici sui cartelloni nelle strade di Napoli. Tra gli slogan: "Per molti siamo invisibili, ma chi ci è vicino ci riconosce ad occhi chiusi", ...

