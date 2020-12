Nel testo di Sette Volte di Merlot l’amore sofferto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Neldidic’ènei confronti di 7 persone che non si sono dimostrate giuste per l’autore. La riflessione scaturisce dall’essersi innamorato 7e di essere rimasto puntualmente deluso. Al secolo Manuel Schiavone, classe 1998,viene da Grassano, in Basilicata ma si trasferisce a Bologna per motivi di studio nel 2017, dove frequenta la facoltà di ingegneria ambientale. La musica è sempre stata nel suo DNA. Dal suo paesino d’origine, in Basilicata, alla città di Bologna, è la musica la costante della sua vita. Nel 2020 pubblica alcuni singoli che gli consentono di iniziare ad essere ascoltato da un folto pubblico. Stiamo parlando di brani come Ventitré, che su Spotify ha totalizzato 3 milioni di ascolti in streaming, ma ...