MotoE Tech3 | svelati i piloti per il 2021

Il team Tech3 E-Racing ha annunciato lo schieramento per il 2021 in MotoE, con un pilota confermato ed una novità. L'obiettivo della scuderia di Hervé Poncharal sarà quello di vincere la prima gara nella Coppa del Mondo delle moto elettriche, ma non solo. Confermato Lukas Tulovic che nel 2021 a concretizzare i risultati La Coppa del mondo MotoE, dopo le ufficialità di Torres, Aegerter, Granado, Ferrari e Mantovani continua a completare il proprio schieramento 2021. In questi giorni è stato Tech3 E-Racing ad annunciare la propria squadra per il prossimo anno, con l'obiettivo di vincere per la prima volta il titolo. Confermato Lukas Tulovic, lo scorso anno grande protagonista nelle E-Pole e nelle due gare di Jerez, salvo però perdersi nel resto del campionato a ...

Il team Tech3 E-Racing ha annunciato lo schieramento per il 2021 per la Coppa del Mondo MotoE, con un pilota confermato ed una novità.

La squadra francese conferma il pilota tedesco per la prossima stagione, che sarà affiancato dal transalpino ex pilota del Mondiale Supersport ...

Il team Tech3 E-Racing ha annunciato lo schieramento per il 2021 per la Coppa del Mondo MotoE, con un pilota confermato ed una novità.La squadra francese conferma il pilota tedesco per la prossima stagione, che sarà affiancato dal transalpino ex pilota del Mondiale Supersport ...