Milano, follia di un senegalese: calci in testa a poliziotti e controllori alla metro di Milano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuova follia a Milano. calci in testa, pugni, botte. Ancora violenza contro un poliziotto e i controllori aggrediti nel magazzino della M3 Duomo. Un immigrato senegalese ha dato in escandescenze quando è stato fermato per la verifica del biglietto. Un copione che si ripete, che semina paura e sangue. Il ragazzo, 22 anni, non aveva titolo di viaggio. Il giovane senegalese per evitare l’identificazione e la multa ha prima scavalcato i tornelli della metro, poi ha inveito sui dipendenti Atm che hanno cercato di fermarlo. Sono volate botte da orbi con uno zainetto brandito contro i controllori: il panico creatosi ha indotto i vigilantes e una pattuglia della polizia ad intervenire. follia a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovain, pugni, botte. Ancora violenza contro un poliziotto e iaggrediti nel magazzino della M3 Duomo. Un immigratoha dato in escandescenze quando è stato fermato per la verifica del biglietto. Un copione che si ripete, che semina paura e sangue. Il ragazzo, 22 anni, non aveva titolo di viaggio. Il giovaneper evitare l’identificazione e la multa ha prima scavalcato i tornelli della, poi ha inveito sui dipendenti Atm che hanno cercato di fermarlo. Sono volate botte da orbi con uno zainetto brandito contro i: il panico creatosi ha indotto i vigilantes e una pattuglia della polizia ad intervenire.a ...

