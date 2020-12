LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer fa 9/10! Johannes Boe sbaglia due volte a terra! (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Johannes Boe terzo all’arrivo con 19?9 di ritardo nonostante due errori a terra! 14.59 Laegreid all’arrivo mantiene 7?9 di margine su Dale. Tarjei Boe trova lo zero a terra! 14.53 Johannes Boe trova lo zero in piedi dopo i due errori a terra. 14.49 Laegreid comanda dopo il secondo poligono con 22?2 su Dale! 14.45 Hofer chiude con 4?4 dal transalpino Claude, ed al momento è secondo. 14.43 Dale trova lo zero a terra, Jacquelin sbaglia l’ultimo bersaglio in piedi! 14.39 Trova lo zero a terra Thomas Bormolini! 14.38 Parte Johannes Boe! 14.37 Hofer commette un errore in piedi dopo aver avuto problemi con una cartuccia tra primo e secondo colpo. 14.35 Jacquelin trova lo zero a ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01Boe terzo all’arrivo con 19?9 di ritardo nonostante due errori a14.59 Laegreid all’arrivo mantiene 7?9 di margine su Dale. Tarjei Boe trova lo zero a14.53Boe trova lo zero in piedi dopo i due errori a terra. 14.49 Laegreid comanda dopo il secondo poligono con 22?2 su Dale! 14.45chiude con 4?4 dal transalpino Claude, ed al momento è secondo. 14.43 Dale trova lo zero a terra, Jacquelinl’ultimo bersaglio in piedi! 14.39 Trova lo zero a terra Thomas Bormolini! 14.38 ParteBoe! 14.37commette un errore in piedi dopo aver avuto problemi con una cartuccia tra primo e secondo colpo. 14.35 Jacquelin trova lo zero a ...

Alle 14:15 il via della quarta Sprint maschile della stagione. Tutte le nazioni di vertice hanno fatto scelte tattiche differenti, sarà una gara lunghissima. Quattro gli azzurri presenti, dal momento ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: ...

