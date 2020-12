L'emergenza covid reinventa la cucina: l'hamburger scomposto toscano piace in tutta Italia (Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia e le chiusure dei ristoranti imposte dal contenimento del virus ha creato più di un problema a tutto il comparto. Anche in Toscana molti si sono dovuti organizzare con la preparazione del ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia e le chiusure dei ristoranti imposte dal contenimento del virus ha creato più di un problema a tutto il comparto. Anche in Toscana molti si sono dovuti organizzare con la preparazione del ...

caritas_milano : Test gratuiti per persone senza dimora La salute è un diritto. Oggi, invece, le persone più emarginate accedono co… - GianlucaVasto : I quattro decreti Ristori sono considerabili come un unico, grande decreto, che a più riprese si è aggiornato ed es… - Tg3web : Si chiama 'Abbandonati' il rapporto presentato da Amnesty International sulla violazione dei diritti umani nella Re… - protoromantica : RT @gabry_malvagia: L'emergenza covid travolge il Nordest: in provincia di Verona gli obitori sono pieni e le salme vengono spostate in cel… - marinapiva67 : RT @gabry_malvagia: L'emergenza covid travolge il Nordest: in provincia di Verona gli obitori sono pieni e le salme vengono spostate in cel… -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza covid Emergenza Covid, al via la distribuzione dei buoni spesa www.comune.genova.it - le notizie in Comune Covid, apre il drive-in dei tamponi a Sacile ed è subito fila di automobili

SACILE. È partito il drive-in per tamponi rapidi Covid-19 a Sacile: di fronte al centro commerciale Serenissima gli automobilisti fanno la fila. Secondo un primo bilancio dei test rino-faringeo nè ris ...

Panificio sporco e pericoloso in provincia di Napoli: arrivano i Nas

Un panificio sporco e pericoloso dal punto di vista igienico-sanitario a Sant'Antimo, nel Napoletano: arrivano i carabinieri del Nas.

SACILE. È partito il drive-in per tamponi rapidi Covid-19 a Sacile: di fronte al centro commerciale Serenissima gli automobilisti fanno la fila. Secondo un primo bilancio dei test rino-faringeo nè ris ...Un panificio sporco e pericoloso dal punto di vista igienico-sanitario a Sant'Antimo, nel Napoletano: arrivano i carabinieri del Nas.