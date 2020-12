Le zampe più strambe del regno animale

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo è bello perché vario, recita l’adagio. E se pensiamo al mondo, il discorso è indubbiamente vero: sterminata è la varietà di forme e colori osservabili in natura. Basta concentrarsi su un dettaglio per realizzare quanto le differenze tra specie siano così marcate da far apparire alcuni organi morfologicamente molto diversi. Un esempio? Le. Cos’hanno in comune quelle di un rinoceronte e di un’aquila? Apparentemente nulla, se non che entrambi questi animali vi si poggino sopra. Nella nostra gallery abbiamo deciso di esaltare l’unicità di alcune specie usando come criterio proprio la straordinarietà dei loro piedi: dal bradipo allo struzzo, ecco 10 animali a cui sicuramente le vostre sneakers non calzerebbero a pennello. Wired.