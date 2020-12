Covid Usa, superati i 17 mln di casi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Negli Usa è stata superata la soglia psicologica dei 17 milioni di casi di coronavirus. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia sono stati confermati nel Paese 17.000.408 casi di infezione, con 307.770 decessi accertati. Negli Stati Uniti da giorni è stata avviata la campagna di vaccinazione anti coronavirus, utilizzando il farmaco prodotto da Pfizer-BioNTech. L'Fda, l'ente regolatore Usa, ha avviato il processo di autorizzazione anche all'impiego d'emergenza del vaccino prodotto da Moderna. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Negli Usa è stata superata la soglia psicologica dei 17 milioni didi coronavirus. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia sono stati confermati nel Paese 17.000.408di infezione, con 307.770 decessi accertati. Negli Stati Uniti da giorni è stata avviata la campagna di vaccinazione anti coronavirus, utilizzando il farmaco prodotto da Pfizer-BioNTech. L'Fda, l'ente regolatore Usa, ha avviato il processo di autorizzazione anche all'impiego d'emergenza del vaccino prodotto da Moderna.

